Бійці 30 механізованої бригади показали, що стається з ворогом, який дошкуляє обстрілами

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького сміливо захищає українські землі від навали армії окупантів.

Вони зазначають, що вже кілька днів поспіль ранок протитанкістів починається не з кави, а зі знищеної техніки противника.

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За майже два тижні війни, воїни бригади працюють блискавично – вражають ворожі цілі та запобігають просуванню окупантів. Сьогодні колекція досягнень поповнилася відео, на якому палає ворожа БМП. Зазначається, що вона вела вогонь по наших позиціях.

Це далеко не весь асортимент ворожої техніки, яку щоденно знищують воїни бригади та разом з екіпажами цих машин відправляють на концерти Кобзона,

– пишуть захисники із 30 механізованої бригади.

Дивіться відео обстрілу бойової машини піхоти ворога:

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