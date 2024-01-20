"Де ваш "Прорив", росіяни": у Зеленського показали вражаючу роботу Bradley
Джерело:Андрій Єрмак
Наші військові продовжують ефективно та ефектно завдавати ворогові втрат. Так, мережею розлетілося відео, на якому БМП Braldey знищує новесенький Т-90М "Прорив", перетворюючи його на "провал".
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак виклав у своєму телеграмі відео з роботою Bradley та висміяв російських загарбників. Він спитав у них, де ж їхній "Прорив"?
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Робота Bradley вражає
Як Bradley перетворює на брухт Т-90М "Прорив": дивіться відео
І де ваш Т-90М "Прорив", росіяни? Сергій та Олександр з 47-ї ОМБр точно знають, де. І їх Bradley теж знає,
– іронічно написав Андрій Єрмак.
У 47 ОМБр раніше написали, що всі бачили відео, як БМП Bradley "розвалює" російський танк Т-90М "Прорив". Водночас ніхто не бачив, "як виглядають ці воїни зі сталевими нервами та жагою до Перемоги".
Нас познайомили з екіпажем БМП, якому вдалося розкласти російський танк. На фото ліворуч Сергій, а праворуч – Олександр. Вони у цивільному житті працювали на різних напрямках. Один вчителював, а інший займався мототехнікою. Зараз же вони – потужна команда, "сила якої полягає в синергії".
Екіпаж знаменитого Bradley / Фото 47 ОМБр
Що стосується результативної роботи Braldey, то її наші військові виконали у районі Степового, що на Авдіївському напрямку. Як написали раніше у 47 ОМБр, "перемогла американська техніка". Екіпажу вдалося вивести з ладу російський танк, у якого почала безупинно крутитися башта.
А наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона. Слава воїнам 47 окремої механізованої бригади!
– написали в ОМБр.
Втрати ворога ростуть
- Звернімо увагу на статистику, якою поділилися зранку 19 січня у Генштабі ЗСУ. У звіті йдеться про те, що за добу 18 січня на той світ відправили 920 бійців так званої "другої армії світу". А от від початку повномасштабного вторгнення "пакетизували" 374 520 окупантів.
- Також на брухт перетворили 6167 танків, 11 445 бойових броньованих машин, 8854 артилерійських систем, 966 РСЗВ, 654 засобів ППО.
- А ще ворог не дорахується 331 літака, 324 гелікоптерів, 6929 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1818 крилатих ракет, 23 суден, 1 підводного човна, 11 831 автомобіля й автоцистерни та 1384 одиниць спецтехніки.