Деякі – тільки з конвеєра: галицькі десантники затрофеїли 7 ворожих танків на Курщині

Галицькі десантники під час операції на території Курської області затрофеїли 7 ворожих танків. Деякі одиниці техніки є новими, адже тільки зійшли з конвеєра.

Як розповіли бійці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригада ДШВ ЗСУ, зараз ці танки будуть готувати, щоб використовувати проти ворога. Ба більше, серед трофейної техніки є й новітній танк, який є гордістю для росіян, Т-90 "Прорив".

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Львівські десантники затрофеїли 7 танків на Курщині

Від початку операції в Курській області десантники 80 ОДШБр змогли затрофеїти 7 російських танків. Серед них новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та 2 одиниці Т-72.

Військовослужбовець Богдан зізнався, що завжди мріяв затрофеїти танк. Саме йому з побратимами та контррозвідниками СБУ вдалося захопити декілька новеньких Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв на Курщині.

Що важливо, деякі танки мають дуже мало пробігу, а отже – вони тільки зійшли з конвеєра. Військові зауважують, що Т-90 – нова техніка для українських захисників, адже таких затрофеїних російських танків небагато.

З Т-90 ми не працювали. Це новітня техніка Росії. Вона запускається, їздить, а нам залишається лише розібратися з системою управління вогнем та змусити її працювати у бік противника. Т-80 для нас досить цікаві, нам буде просто їх освоїти й вони перебувають в хорошому технічному стані. Якщо подивитись на їхній пробіг, то у деяких там під 80 кілометрів, тобто, можна сказати, вони тільки зійшли з конвеєра. Т-72 перебувають в досить поганому стані, це не сучасна техніка й видно, що їх використовували давно, і зараз намагаємося їх відновити,

– додав офіцер 80 ОДШБр.

Загалом, танки перебувають у різному технічному стані – десь треба лише налагодити зв'язок, але якісь одиниці необхідно відправити на капітальний ремонт. Однак затрофеїна техніка – це хороше посилення для українських захисників.