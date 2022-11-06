Бійці "Альфа" одним ударом знищили відразу 3 БМП росіян: потужне відео

Українські захисники продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Лише на ранок 6 листопада вже ліквідували щонайменше 75 930 загарбників. Нещодавно спецпризначенці СБУ знищили одразу 3 БМП.

Так, бійці "Альфа" вдарили по бойових машинах піхоти російських загарбників. Потужне відео оприлюднили в СБУ.

До речі ЗСУ "мінуснули" ще майже пів тисячі окупантів: втрати ворога станом на 6 листопада

Як спецпризначенці СБУ знищили 3 БМП російської армії

Українці воїни виявили місце скупчення техніки ворога на Харківському напрямку. Цілі моментально знищили вогнем з міномета калібром 120 міліметрів.

В окупантів дуже "підгоріло". Бійці "Альфа" точними ударами знищили одразу 3 ворожі БМП.

Внаслідок удару відбулася детонація боєкомплекту. Техніку путінського війська охопило сильне полум'я.

Працюємо далі для повної перемоги! Слава Україні,

– підкреслили в СБУ.

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Як бійці "Альфа" знищили ворожі БМП: дивіться відео

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Втрати ворога на війні проти України: дані на ранок 6 листопада

Загалом наші захисники вже знищили 5611 броньованих машин ворога. Зокрема, 10 з них лише за одну добу, 5 листопада.

Також наші воїни ліквідували 75 930 окупантів. У російської армії колосальні втрати у техніці:

Танків – 2765 одиниць,

артилерійських систем – 1781 одиниця,

РСЗВ – 391 одиниця,

засоби ППО – 202 одиниці,

літаків – 277 одиниць,

гелікоптерів – 260 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 одиниць,

крилаті ракети – 399 одиниць,

кораблі / катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 одиниці,

спеціальна техніка – 155 одиниць.

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