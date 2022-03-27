Бійці "Азову" звільнили Вільхівку на Харківщині: епічне відео операції

Бійці полку "Азов", який зараз є підрозділом тероборони, 25 березня провели успішну наступальну операцію. Їм вдалося відбити в окупантів село Вільхівка.

Вже наступного дня українські воїни оприлюднили відео звільнення цього населеного пункту в Харківському районі. Окрім цього, стали відомі деталі успішної операції.

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Наступ був швидкий і плодовитий

Наступ був досить стрімким і бійці полку продемонстрували високий рівень злагодженості. Їм вдалося не лише знищити багато ворогів, а й взяти 27 орків у полон.



Воїни "Азову" у звільненій Вільхівці / Фото з телеграму Констянтина Немічева

Також службовці захопили 3 одиниці техніки:

командно-штабні машини;

військові всюдиходи.

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