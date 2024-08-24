Зберігалось 5 тон боєприпасів: ГУР уразило склад у Воронезької області Росії

Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили склад боєприпасів окупантів, розташований поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії.

Деталі та наслідки нічної бавовни розповіли у ГУР станом на ранок 24 серпня.

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"Воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту острогозьк воронезької області Росії", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що склад БК належав угрупуванню військ "Запад" збройних сил Росії. На території військового об'єкта зберігали артилерійські й танкові снаряди, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" – загалом понад 5 тисяч тонн боєприпасів.

Момент ураження складу: відео

З регіону евакуювали людей

У Острогозьку Воронезької області внаслідок атаки безпілотників влада регіону навіть почала евакуювати деяких місцевих. Зокрема, на території 3 поселень запровадили режим надзвичайного стану для ліквідації наслідків пожежі та детонації вибухонебезпечних об'єктів.

Губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що станом на 8 ранку детонації тривала. Про пожежу на складі він вперше написав о 3:46.