Бійці ГУР здійснили рейд у лігво окупантів та завдали противнику втрат

Україна продовжує боронити свою землю від загарбників вже 680 днів. Стало відомо, що українські розвідники завдали ворогу чергових втрат.

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій у зв'язку з почастішанням випадків диверсій з боку загарбників й задля того, щоб захистити цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора. Про рейд у лігво окупантів стало відомо сьогодні, 5 січня.

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Російські військові незадоволені умовами служби

У ГУР зазначили, що на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії Росії запланувало перевірку через те, що серед тамтешнього особового складу є невдоволення й скарги щодо кепських умов служби. Про це свідчать розвідувальні дані відомства.

Розвідка повідомила, що перед тим, як повинні були приїхати московські "ревізори" рядові загарбники почали метушитися. Вони стали проводити активні інженерні роботи.

Рейд у лігво загарбників

З метою завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію.

Українські розвідники завдали противнику втрат: дивіться відео

У ГУР повідомили, що під час виконання завдання здійснили замінування єдиної дороги, якою пересувались окупанти на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

За даними відомства, внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах противник зазнав втрат. Наразі невідомо скільки ліквідованих та поранених загарбників. У ГУР зазначили, що їхня кількість уточнюється.