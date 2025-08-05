Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України не дозволили росіянам просунутися на Сумському напрямку. Під час спецоперації розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, зачистити позиції окупантів та закріпитися.

Завдяки цьому просування росіян зупинено, а постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ – зірвано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що відомо про роботу бійців ГУР на Сумському напрямку?

Згідно з радіоперехопленнями ГУР, солдати російської армії, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура".

У розвідці показали роботу українських бійців. На оприлюдненому відео можна побачити ключові фрагменти місії українських розвідників, зокрема, стрімкі рейди в тилу росіян, прицільну роботу артилеристів і гранатометників, ліквідацію окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів, а також кадри ближнього стрілецького бою.

Українські бійці зачищають позиції росіян на Сумському напрямку: відео ГУР

За даними розвідки, внаслідок дій українських військових щонайменше 334 росіян вбито ще понад 550 – поранено.

Операція проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", Paragon, Art Division, First Line, Raven Group та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Зазначимо, що втрати Росії у війні з Україною продовжують зростати. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1120 російських загарбників.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила понад 1 мільйон 58 тисяч особового складу та різноманітну техніку, включаючи 11 071 танк і 23 091 бойову броньовану машину.