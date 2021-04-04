Група бійців індійської спецслужби попала у засідку: загинули понад 20 людей – фото 18+

В індійському штаті Чхаттісгарх у суботу, 3 квітня, силовики провели спецоперацію з пошуку маоїстів. Унаслідок зіткнення з бойовиками загинули щонайменше 22 співробітники служб безпеки, ще 31 – поранений.

Водночас повідомляється, що екстремісти зазнали істотніших втрат. У пошуковій операції брали участь понад дві тисячі спецпризначенців.

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Зазначається також, що маоїсти ховаються у джунглях. Вони час від часу нападають на села, чиновників і поліцейських.



В Індії під час зіткнення з бойовиками загинули 22 спецпризначенці / Фото AFP

Хто такі маоїсти