"ЗСУ пройшли повз": командир "tiktok-військ" пояснив, чому кадирівці допустили прорив на Курщині

Ще на початку квітня чотири батальйони чеченських бойовиків Кадирова були перекинуті до Курської області. Тепер кадировці намагаються знайти виправдання, як так сталося, що вони допустили просування вглиб регіону, який мав би перебувати під їхнім захистом.

Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов висунув доволі оригінальну версію. За його словами, чеченські підрозділи, які захищали кордон у Курській області, не зуміли перешкодити просуванню ЗСУ, оскільки українські військові пройшли повз опорні пункти кадирівців.

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Яке виправдання вигадав "Ахмат"

Алаудінов пояснив, що спочатку українці нібито пройшли через ділянки на великій відстані від чеченських опорних пунктів. "Потім технікою, як-то кажуть, безпосередньо противник підскочив і танками роздовбав багатосторонній автомобільний пункт пропуску, і пройшов", – пожалівся командир.

Водночас військові блогери мають своє пояснення тому, що відбулося. Так, на думку воєнкора Юрія Котьонка, прорив кордону у Курській області став можливим через те, що його тримали лише прикордонники та тероборона.

За весь день зведення бойових дій я не зустрів згадок про "Тік-Ток війська". Тиждень тому "Ахмат" у Суджі виконував лезгінку, стріляючи у повітря. Де зараз ці люди особисто мені не відомо,

– обурився пропагандист.

Своєю чергою телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що бійці "Ахмата" таки брали участь у боях у Курській області, але потім "розбіглися". Також зазначалося, що лише в Коренівському районі Курської області було поранено щонайменше 15 бійців підрозділу "Ахмат". Хоча насправді кількість втрат може бути більшою.

Нагадаємо, що у міноборони Росії визнали загибель своїх військових у боях в Курській області.