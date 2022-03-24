Бійці краснодарського ОМОНу відмовилися їхати в Україну: їх звільнили, вони оскаржують рішення

Шалені втрати російських окупантів стали гучним сигналом для тих, хто ще не вирушив воювати проти України. Бійці краснодарського ОМОНу відмовилися виконувати наказ свого командування.

25 лютого командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" Росгвардії по Краснодарському краю Фарід Читаєв та його 11 бійців відмовилися їхати в Україну. Вони не захотіли виконувати наказ командира загону про перетин кордону.

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Відмова їхати на війну

Загін ОМОН, який відмовився їхати в Україну, перебував в окупованому Криму з 6 лютого. Коли надійшов наказ перейти кордон, вони заявили про його незаконність, адже в них не було закордонних паспортів, а прямі службові обов'язки обмежувалися територією Росії. Згоди на відрядження на територію України для участі у "спеціальній військовій операції" вони не давали.

Бійців Росгвардії повернули у Краснодар, провели службову перевірку та звільнили зі служби. "ОМОНівці" вважають таке рішення незаконним та подали позов про відновлення на роботі.

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