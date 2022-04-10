Бійці легіону "Свобода Росії" показали перші результати своєї роботи

Легіон "Свобода Росії" складається з російських і білоруських військових, які вирішили не чинити злочини проти українців. І вони вже можуть похизуватися першими результатами своєї роботи.

Військові з Росії та Білорусі, які побачили реальність "спецоперації", стали на бік України. Тож тепер вони борються проти режиму Путіна та діють на Донбасі.

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Легіон взяв у полон російського солдата

Легіон "Свобода Росії" взяв у полон російського солдата Шалаєва Юрія 1993 року народження. Його, згідно з протоколом, відвезуть до штабу. Там йому, як і багатьом іншим російським військовим, нададуть можливість стати частиною легіону. Відтак, боротися проти путінського режиму.

Ми, бійці Легіону, не воюємо проти російських солдатів. Ми ведемо боротьбу за вільну Росію. Наша ціль – знищити Путіна та його режим,

– наголошують бійці.

Зазначимо, що у складі легіону "Свобода Росії" воюють ті російські та білоруські солдати, які пройшли усі необхідні перевірки. Вони довели свою чесність та щирість намірів. І лише після цього отримали можливість боронити на рівні зі ЗСУ проти окупантів.

Тим часом Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів для війни проти України – дивіться відео: