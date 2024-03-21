Щоб окупант пам'ятав, на чиїй він землі: стяг України замайорів за 100 метрів від позицій ворога

Службовці з 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій" підняли національний прапор у Серебрянському лісництві. Український стяг встановили на відстані 100 метрів від позицій загарбників.

Нагадаємо, українські військові підняли державний прапор України у Кринках, що на лівому березі Херсонській області. Так морпіхи "привітали" окупантів з "23 февраля".

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"Щоб окупант пам'ятав, на чиїй він землі"

Бійці батальйону "Хорив" бригади "Буревій" встановили прапор України за 100 метрів від позицій противника.

Про це у четвер, 21 березня, повідомила Національна гвардія України. Там також поділилися відповідними кадрами.

Бійці батальйону "Хорив" бригади "Буревій" встановлюють український прапор за 100 метрів від позицій ворога, щоб окупант постійно памʼятав, на чиїй він землі!,

– йдеться в повідомленні.

Українські захисники встановили синьо-жовтий прапор за 100 метрів від позицій ворога: дивіться відео

Партизани підняли прапор України в окупованій Макіївці

На "честь" російських псевдовиборів, які відбувалися з 15 по 17 березня, зокрема й на окупованій частині Донеччини, активісти підняли прапор України біля мікрорайону Сонячний.

Він височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів.

Партизани у своєму повідомленні зазначили, що жодні фейкові вибори та псевдореферендуми росіян не змінять того, що Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве – це все Україна.