Бійці Нацгвардії зупинили просування росіян під Авдіївкою: з’явилися фото знищеної техніки

В МВС розповіли про нещодавні успіхи Нацгвардії та невдачі окупантів під Авдіївкою й поділилися кадрами. А у Силах оборони розповіли про поточну ситуацію на цьому напрямку в цілому.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун прокоментував ситуацію під Авдіївкою. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Авдіївському напрямку

Полковник заявив, що на цьому напрямку йдуть бої. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" близько 3 батальйонів росіян за підтримки великої кількості танків та іншої бронетехніки намагаються наступати. За його словами, наступальні дії ворога фіксуються в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського. Загарбники намагаються оточити Авдіївку.

Хочу зразу заспокоїти всіх: відбито на даний час усі атаки ворога. Втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили,

– наголосив Штупун.

За його словами, хлопці добре закопалися, замінували підходи, грамотно розставили протитанкові засоби та чекали на росіян. Також досить потужно і точно там працює наша артилерія. Штупун додав, що нашим воїнам допомагають "сили старшого начальника". Завдяки цим всім факторам українським захисникам вдалося відбитися. Речник назвав ситуацію контрольованою.

Він заявив, що наші захисники також відбили понад 10 атак росіян в районах Мар'їнки та Красногорівки. На Шахтарському напрямку біля Золотої Ниви та Володиного окупанти теж спробували наступати й також зазнали невдачі. А на Запорізькому напрямку західніше Роботиного ЗСУ покращили своє тактичне положення. В районах Вербового та Інженерного українські воїни продовжують стримувати російських загарбників.

Штупун зауважив, що росіяни платять високу ціну за свої наступальні дії. Тільки за минулу добу вони втратили 750 осіб та 98 одиниць техніки (ще 44 пошкоджено). Троє окупантів вирішили здатися у полон.

Що розповіли в МВС

У відомстві теж вказали на активізацію росіян на Авдіївському напрямку. Нещодавно окупанти спробували наступати за підтримки танків та броньованих машин. Однак бійці Нацгвардії відбили атаки противника. Також вони не допустили втрат рубежів та позицій.

Наші захисники вчасно виявили рух колони противника та знищили 6 одиниць ворожої бронетехніки. А саме 2 танки, 3 БТР та 1 ББМ. Також бійці Нацгвардії завдали ворогу втрат у живій силі.

Знищена російська техніка на Авдіївському напрямку / Фото МВС України