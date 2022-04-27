Бійці ООС відбили 6 ворожих атак: збили крилату ракету й знищили багато техніки

27 квітня 2022 , 22:24
Читать новость на русском

Джерело:

Операція об'єднаних сил

Ворог продовжує активний наступ на Сході України. Особливо "гарячою" точкою боротьби з росіянами залишається зона ООС, де ворог веде активні наступальні дії.

Упроовж доби 27 квітня росйські окупанти здійснили 6 атак на Донецькому та Луганському напрямку. Наші відважні герої впоралися з усіма спробами ворога просунутися вперед.

Читайте також ЗСУ на Сході за добу відбили 3 ворожі атаки: знищено 75 окупантів і 2 безпілотники

Втрати ворога у зоні ООС

Наші майстерні воїни зуміли не лише відбити усі атаки ворога, а й завдати росіянам нових втрат. За добу герої ЗСУ залишили окупантів без:

  • 5 танків;
  • 1 артилерійської системи;
  • 21 одиниці броньованої техніки;
  • 1 бойової броньованої машини;
  • 1 автомобіля;
  • 1 зенітної установки;
  • 3 безпілотників "Орлан-10".

Дивіться також  – ЗСУ переходять на озброєння зброєю НАТО

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська