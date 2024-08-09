Бійці Путіна вдарили по Київщині "Шахедами": які наслідки російської атаки

Вночі 9 серпня окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. Тривогу оголошувалася тричі й тривала понад 3 години.

Які наслідки цієї російської атаки, розповів начальник ОВА Руслан Кравченко. Сказав, чи є влучання та постраждалі.

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Атака "Шахедами" на Київщину сьогодні

Посадовець наголосив, що сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами. Тривога оголошувалася тричі й тривала більш ніж 3 години.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає,

– заявив Кравченко.

Також голова ОВА додав, що падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів. Посадовець подякував нашим воїнам за відмінну роботу і за захист.

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оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Зауважимо, що в ніч на 9 серпня окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарська. Оборонці неба збили всі 27 "Шахедів" у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.