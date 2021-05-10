У Силах спецоперацій ЗСУ започаткували цікаву традицію з освячення зброї: наслідують козаків

У Холодному Яру, що в Черкаській області, бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли участь у церемонії освячення зброї. Вони влаштували спеціальний ритуал.
Джерело:фейсбук Кривоноса
Про це повідомив перший заступник командувача ССО генерал Сергій Кривонос. Він опублікував відповідні фотографії з події.
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На них видно, що в церемоніалі у вечірньому лісі було використано смолоскипи, також грав оркестр.
В Холодному Яру посвятили зброю / Фото з фейсбуку Кривоноса
Так, військові започаткували нову військову традицію, яка має велике історичне значення.
В ці чудові травневі дні 2021 року, в Холодному Яру пройшла чудова церемонія: військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ освятили зброю проти ворога, наслідуючи старовинні традиції козаків і гайдамаків різних часів,
– написав Кривонос.
Що відомо про церемонію
Церемонія з присягою в Чигиринському районі відбулася 8 травня. У ній взяли участь бійці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго ССО ЗСУ, які залучаються до сил швидкого реагування НАТО.
Бійці ССО "освятили зброю на ворога"/ Фото з фейсбуку Кривоноса
"Холодний Яр – знакове місце для історії України. Саме тут була пуповина опору будь-яким окупантам нашої землі! Ми самі пишемо власну історію", – додав Кривонос.
Як відбувалась подія / Фото з фейсбуку Кривоноса
Передісторія
- У лютому 2021 року командування ССО повідомляло, що другий підрозділ армійського спецназу ЗСУ готується до вступу в Сили реагування НАТО.
- У квітні вперше в історії Сил спеціальних операцій ЗСУ кандидатка до проходження кваліфікаційного курсу пройшла етап оцінки та відбору.