Командування 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича повідомило про ще одну успішну операцію, направлену проти російських окупантів.

За словами полку, 20 квітня їм вдалося перекрити шлях загарбників, підірвавши міст. Це ненадовго, проте сповільнить пересування окупантів.

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Ще один влучний постріл

Населений пункт, де підірвали міст, не розголошують.

Підірвати міст під носом у цілої колони рашистів – це майстерна робота операторів ССО України,

– сказано у повідомлені.

Наразі про втрати серед загарбників не повідомляють.

Бійці ССО підірвали міст під носом у цілої колони росіян: дивіться відео

Зверніть увагу, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що українські захисники ліквідували вже 30 – 35% сухопутних сил ворога. Проте Пентагон говорить про втрату лише 25% ворожих найманців.

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