Наші військові зачистили спостережні пости ворога на Південному напрямку: потужне відео операції

Наші захисники продовжують робити все можливе і неможливе, щоб вибити ворога з рідної землі. У мережу виклали відео, на якому можна побачити результативну роботу на Південному напрямку.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України виклали у мережу відео. На ньому можна побачити, як бойова група ССО не лише знищила, а й зачистила спостережні пости російських загарбників.

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Результативна робота на Південному напрямку

За наявною інформацією, оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій під час проведення розвідки виявили патрульний човен. Також вони побачили спостережні пости російських бійців.

Щоб знищити ворога, оператори безпілотного авіаційного комплексу по цілях завдали вогневого ураження. Зробили це за допомогою тепловізійного дрона, оснащеного системою скиду. А вже після цього бійці Сил спеціальних операцій висунулися, щоб влаштувати зачистку спостережних пунктів загарбників.

ССО знищили та зачистили спостережні пости ворога: дивіться відео

Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку,

– зазначають у ССО.

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