Наші військові зачистили спостережні пости ворога на Південному напрямку: потужне відео операції
Наші захисники продовжують робити все можливе і неможливе, щоб вибити ворога з рідної землі. У мережу виклали відео, на якому можна побачити результативну роботу на Південному напрямку.
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України виклали у мережу відео. На ньому можна побачити, як бойова група ССО не лише знищила, а й зачистила спостережні пости російських загарбників.
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Результативна робота на Південному напрямку
За наявною інформацією, оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій під час проведення розвідки виявили патрульний човен. Також вони побачили спостережні пости російських бійців.
Щоб знищити ворога, оператори безпілотного авіаційного комплексу по цілях завдали вогневого ураження. Зробили це за допомогою тепловізійного дрона, оснащеного системою скиду. А вже після цього бійці Сил спеціальних операцій висунулися, щоб влаштувати зачистку спостережних пунктів загарбників.
ССО знищили та зачистили спостережні пости ворога: дивіться відео
Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку,
– зазначають у ССО.
Скоро буде 400 тисяч ліквідованих ворогів
- Звернімо увагу, що втрати ворога ростуть шаленим темпом. Станом на ранок 15 лютого у Генштабі повідомили, що за минулу добу вдалося ліквідувати 950 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення – 399 090 бійців так званої "другої армії світу".
- Зауважимо, що реальна цифра може дещо відрізнятися. Це пов'язано з тим, що точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
- Також на брухт перетворили тисячі одиниць техніки ворога. Мовиться про 6442 танки, 12 090 бойових броньованих машин, 9620 артилерійських систем, 984 РСЗВ, 671 засіб ППО, 332 літаки та 325 гелікоптерів.
- Крім того, ворог не дорахується 7 404 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1882 крилатих ракет, 25 суден, 1 підводного човна, 12 691 автомобіля й автоцистерни, а також 1524 одиниць спеціальної техніки.