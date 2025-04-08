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24 Канал Новини України Бійці ССО зачистили частину населеного пункту від ворога та захопили одного в полон
8 квітня, 13:13
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Бійці ССО зачистили частину населеного пункту від ворога та захопили одного в полон

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію, зачистивши частину населеного пункту від противника та взяли в полон одного російського військовослужбовця.
  • Під час операції бійці захопили документацію ворога, а завдання виконували за підтримки безпілотників, артилерії та чіткого планування.

Бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію та очистили частину населеного пункту від противника. В результаті один росіянин потрапив в полон до Збройних Сил.

Бійці Сил спеціальних операцій поділилися відео з успішної зачистки частини населеного пункту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО ЗС України.

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Як бійці ССО зачистили частину населеного пункту

Повідомляють, що під час зачистки бійці захопили документацію ворога, а також одного російського військовослужбовця взяли в полон.

Завдання виконували за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та чіткого планування.

У результаті злагоджених спеціальних дій Рейнджери 4-го полку знищили живу силу противника та зачистили частину населеного пункту,
– йдеться в повідомленні. 

Успішна операція бійців ССО: дивіться відео

Нагадаємо, що ССО – це унікальний рід військ. Значна частина даних про його операції засекречена.

Оператори зв'язку ССО налагоджують безперебійний зв’язок між підрозділами та командуванням у будь-яких умовах та створюють комунікаційні мережі на полі бою. Також вони лишають ворога в інформаційному вакуумі, впроваджуючи новітні технології у сфері зв'язку. 