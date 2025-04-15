Воїни Сил спецоперацій здійснили наліт на позиції ворога і взяли полонених: неймовірне відео

Оператори ССО Збройних Сил України здійснили успішний наліт на ворожі позиції. Українським воїнам вдалося взяти кількох окупантів у полон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО. Там також показали відповідне відео.

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ССО здійснили наліт на ворожі позиції

Воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.

Під час проведення спеціальних дій, оператори Сил спецоперацій виявили 5 окупантів у бліндажі.

Після швидкого, проте ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога. В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя,

– розповіли в ССО.

Невдовзі група відійшла разом з військовополоненими. Вказується, що задачу виконано без втрат.

Оператори ССО здійснили наліт та взяли полонених: дивіться відео

Нагадаємо, що оператори підрозділу "Баліста" Сил спеціальних операцій декілька тижнів на одному з операційних напрямків коригували удари по ворожих об'єктах, в тому числі по польовому складу боєприпасів.

Завдяки злагодженій роботі було знищено й поранено до десяти ворожих військових, а також знищена або виведена з ладу важлива техніка ворога.