Бійці Третьої штурмової зачистили селище Копанки на Харківщині

Військові Третьої окремої штурмової бригади зачистили селище Копанки на Харківщині. Окрім здійснення успішної операції, бійцям також вдалося захопити нову партію полонених окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 3 ОШБр. Варто зазначити, що село Копанки розташоване в Борівській громаді, його населення становило близько 100 осіб.

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3 ОШБр зачистила населений пункт на Харківщині

Військові Третьої штурмової повідомили, що їм вдалося провести успішну операцію із зачистки селища від ворожих сил. Також українські бійці взяли в полон окупантів з 1-ї танкової армії Росії.

Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх,

– розповіли в 3 ОШБр.

Військові додали, що деякі окупанти перебувають під слідством у Росії, частина – вже засуджені.

Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України – і це заслуга підрозділу "Karakurt Colony" нашого 2-го мехбату!

– наголосили бійці.

До слова, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська здійснили висадку на човнах через річку Оскіл, що на Харківщині. Сталося це південніше села Новомлинськ Куп'янського району.