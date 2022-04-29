Бійці ЗСУ розповіли, як звільняли одне з ключових сіл Київщини

Населений пункт Кухарі був одним із важливих пунктів у планах ворога щодо оточення Києва. Герої ЗСУ не лише втримали позиції, а й завдати росіянам нищівною поразки.

Герої ЗСУ зуміли зламати плани російських окупантів щодо оточення Києва. Важливу роль зіграло втримання Кухарів, які були одним з визначальних пунктів у наступальних планах ворога.

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Втримання позицій та звільнення Кухарів

Як розповіли бійці ЗСУ, вже в перший день після отримання наказу штурмувати Кухарі їм вдалося звільнити половину села. Коли ж наші герої звільнили сусідню Слободу, то ворога вирішив піти на прорив колоною. Після запеклого бою наші захисники України завдали ворогу нищівної поразки.

Відео про звільннення Кухарів:

Ракетні удари ворога

Ворог здійнив ракетний обстріл Києва, відомо про 10 постраждалих.

Також ворог випустив ракету по Хмельниччині, постарждав інфраструктурний об'єкт.

Нашим Повітряним силам за добу вдалося збити 5 ворожих ракет.

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