Бійці ЗСУ розповіли, як звільняли одне з ключових сіл Київщини
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Населений пункт Кухарі був одним із важливих пунктів у планах ворога щодо оточення Києва. Герої ЗСУ не лише втримали позиції, а й завдати росіянам нищівною поразки.
Герої ЗСУ зуміли зламати плани російських окупантів щодо оточення Києва. Важливу роль зіграло втримання Кухарів, які були одним з визначальних пунктів у наступальних планах ворога.
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Втримання позицій та звільнення Кухарів
Як розповіли бійці ЗСУ, вже в перший день після отримання наказу штурмувати Кухарі їм вдалося звільнити половину села. Коли ж наші герої звільнили сусідню Слободу, то ворога вирішив піти на прорив колоною. Після запеклого бою наші захисники України завдали ворогу нищівної поразки.
Відео про звільннення Кухарів:
Ракетні удари ворога
- Ворог здійнив ракетний обстріл Києва, відомо про 10 постраждалих.
- Також ворог випустив ракету по Хмельниччині, постарждав інфраструктурний об'єкт.
- Нашим Повітряним силам за добу вдалося збити 5 ворожих ракет.
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