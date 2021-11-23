Бійці ЗСУ випробували безпілотники Bayraktar і комплекси Javelin: потужні фото

На полігоні "Широкий лан" 23 листопада військові Збройних сил України провели інструкторсько-методичні заняття у межах підсумків діяльності за 2021 рік. Під час них бійці випробовували безпілотники Bayraktar та комплекси Javelin.

Заняття провели на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан". На них був присутній і міністр оборони Олексій Резніков.

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Військові випробували Bayraktar і Javelin

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний зазначив, що Україна купила й отримала від партнерів як матеріально-технічну допомогу високотехнологічне озброєння, яке суттєво підвищило боєздатність Збройних сил.

Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin,

– повідомив Залужний.

Він додав, що військові відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. "Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", – додав він.

До слова, інструкторсько-методичне заняття на полігоні "Широкий лан" відбувається у межах підсумування діяльності Збройних сил України за 2021 рік.

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