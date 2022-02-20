Та біжіть, кажу, й** твою мать, – боєць ЗСУ красномовно відганяв журналіста з-під обстрілу

Іноземні журналісти 19 лютого потрапили під обстріл проросійських бойовиків на Донбасі. Представники ЗМІ супроводжували делегацію української влади.

Момент обстрілу, як зауважив 24 канал, потрапив і на відео. Якраз тоді у прямий ефір включався американський журналіст Fox News Трей Їнгст (Trey Yingst), щоб розповісти, що йому вдалося побачити на власні очі.

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Як журналіста Fox News "прискорюли" під час обстрілу на Донбасі: епічне відео

Журналіст Fox News Трей Їнгст потрапив під обстріл бойовиків під час включення наживо. Попри драматичну та направду небезпечну ситуацію, момент вийшов трохи курйозним.

Річ у тім, що Їнгст захопився репортажем та відставав від інших представників іноземних ЗМІ (нагадаємо, вони супроводжували делегацію українських нардепів та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського).

Щоб журналіст швидше рухався геть із небезпечної зони, один із представників супроводу підбадьорив його яскравою лексикою: "Та біжіть, кажу, й** твою мать, бл**ь". Так воно в ефір і пішло.

Згодом Їнгст опублікував відео у своєму твітері:

Українську позицію обстріляли, коли ми разом з міністром внутрішніх справ країни відвідали лінію фронту,

– підписав свій твіт Трей Їнгст.

З американцем усе гаразд. Більше він не відставав від групи, яка успішно дісталася авто для від'їзду від місця обстрілу.

Зверніть увагу:

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, група нардепів, журналісти та міністр Денис Монастирський під обстріл потрапили на позиції 30 бригади біля Новолуганського.

На місці були представники CNN, FOX News, Washington Post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа. Також – глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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