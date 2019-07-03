Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей

Чим американський бізнес відрізняється від українського? Як американці побудували податкову систему і чим вона відрізняється від української? І чому ж американський бізнес-клімат такий сприятливий, що завоювати ринок США прагне половина світу – дізналася і поділилася з нами українська підприємиця.

Наталія Шмігельська, засновниця холдингу "Асторг", компанії "Укрптахосервіс", ТМ "Готово", разом із сім'єю провела півроку у Флориді, місті Сарасота. За цей час вона встигла оцінити плюси і мінуси місцевого життя як для сімейних буднів, так і умови для ведення бізнесу. Ексклюзивно з 24 каналом Наталія поділилася своїми спостереженнями та розповіла про головні відмінності бізнес-клімату в Україні і США.

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1. Податки, податки і ще раз податки

По-перше, податки в США платять всі. І коли формується ціна на будь-який продукт, то це враховується. При виплаті податків маржа дозволяє заробляти, що є ключовою відмінністю: оподаткування не стимулює бізнес йти "в тінь". У житті це проявляється наступним чином. Наприклад, продукти харчування в рази дорожчі, ніж наші, і з бізнес-точки зору, очевидно, що в вартість закладена маржа, яка дозволяє платити податки, зарплати і розвиватися.

Компанії в США виплачують один федеральний податок один раз на рік. Відповідно, це спрощує бухгалтерські підрахунки: подібні фахівці працюють на аутсорсі і не залучаються до підрахунків щомісяця, як у нас. В американських компаніях немає бухгалтерських відділів, є менеджери і співробітники, які безпосередньо створюють продукт. Таким чином, енергія бізнесмена йде на розвиток справи, а не витрачається на те, як "приструнити" щомісячні бухгалтерські зведення.

Людина може займатися підприємництвом все життя, і у неї не буде жодної податкової перевірки. Виняток: якщо істотна розбіжність способу життя і декларованих доходів, тобто очевидно грубе порушення закону. Перевірки також можуть бути, якщо офіційна заробітна плата нижча прожиткового мінімуму. Виникає логічне запитання "Звідки гроші на проживання?". В Америці податки мають велику (я б сказала навіть "сакральну") важливість для суспільства і таке ставлення культивується державою.

Федеральний прибутковий податок виплачують всі компанії. Ставка розраховується за однаковим принципом, становить від 15 до 39%, в залежності від рівня доходу.



Наталія Шмігельська

2. Кредитування

У кожного є кредитна історія і доступ до "дешевих" кредитів, що дозволяє легко позичити гроші під перспективну ідею, а бізнес може без проблем отримати оборотні кошти.

3. Судова система

У США укладена угода "варта того паперу, на якому написана", тому що має реальну юридичну силу. У судових розглядах закріплені договором угоди мають незаперечну вагу. Відповідно, зовсім інше ставлення до процесу підписання договорів. Усі усвідомлюють наслідки порушень зобов'язань, що і дає стабільність контрактів. Бізнес може на це спертися.

Наприклад, в питаннях оренди терміном на 5 років: орендар зобов'язаний виплачувати оренду, навіть якщо він надумав переїхати тощо. Власник захищений і впевнений в майбутньому, бізнес-партнерство від цього теж у виграші.

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4. Бізнес-клімат

З одного боку, американський ринок – дуже великий. Ти можеш вдало стартувати і потрапити на хвилю попиту. Але ризик банкрутства присутній, якщо бізнесмен не зможе виконати замовлення-зобов'язання від мережі рітейлера при зростанні попиту на свій продукт – там дуже великі штрафи в такій ситуації, які можуть просто погубити бізнес. Але в той же час, наприклад, вихід продукту на Amazon (якщо є можливість подібних продажів) мінімізує подібні ризики. Хоча тут свої нюанси.

Крім того, що спочатку непросто вгадати потребу в продукті, далі також складно достукатися до свого споживача. Доведеться дуже добре вкластися в маркетинг, тому що в Штатах початківців і пропонуючих бізнесменів десятки мільйонів. Ринок ритейлу зовсім закритий для "новачків", і приймає тільки тих, хто виправдовує свій потенціал великого ризику і репутацію надійного партнера.

Ще важливий фактор ведення бізнесу в США: велика конкуренція. Туди з'їжджається весь світ в бажанні завоювати цей ринок. Але, звичайно, велика конкуренція не применшує великі можливості при такій кількості населення і його платоспроможності.



​У США успіхом вважають навіть маленьку власну справу

В Америці бажання зареєструвати фірму не загрожує отриманням додаткових дозволів. Там максимально спрощений бюрократичний процес. Усі компанії плюс-мінус знаходяться в рівних умовах.

Однак я вважаю ключовим фактором сприятливого бізнес-клімату в Штатах саме податкову взаємодію. А у наших управлінців це відбирає дуже багато енергії і ресурсу. Наш бізнес більше думає про безпеку, ніж про розвиток. Якщо приходить запит на фінперевірку, то управлінці зосереджуються виключно на цьому. З боку податкових органів такі перевірки часто схожі на маніпуляцію. Нагадаю, в США спілкування з бухгалтером носить рідкісний епізодичний характер в силу одноразового річного податку.

5. Вартість бізнесу

Вартість бізнес-активів у нашій країні сильно занижена. У США навпаки: компанії в 5-7 співробітників можуть коштувати до півмільйона доларів. Маленький і середній бізнес дуже успішно продається (почасти тому, що дає можливість отримати грін-карту). Розвиваючи компанію, ти розумієш, що можеш її продати і отримати дуже хороші гроші. Наприклад, невелике виробництво дасть мільйони доларів.

У нашій країні ти заробляєш, поки працюєш, бо витрачаєш гроші на розвиток, щоб окупитися. Власне бізнес в Україні продати практично неможливо. Шанс продажу є тільки на зростаючому ринку, якщо компанія відкрита і цікава іноземним інвесторам. У США, навіть створивши збиткову компанію, ти можеш її продати. І ця особливість американського ринку дуже приваблива для бізнесу.

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6. Клієнт завжди правий, покупець надійно захищений

У США споживач може купити товар і повернути його протягом місяця, неважливо зламав він його, забруднив тощо. Звичайно, бізнес від цього дуже страждає і відсоток повернень включений у вартість. Багато покупців цією можливістю користуються недобросовісно, ​​проте, закон завжди на стороні споживача. Такий підхід дуже відрізняється від наших умов продажів: повернути товар можна протягом 2-х тижнів з дня покупки і товар повинен бути в первозданному вигляді.

Покупець в США захищений також наявністю величезної кількості сертифікатів і дозволів. Сертифікат USDA Organic, наприклад, отримує виключно 100% органічна продукція. Ніхто не буде "жартувати" з підробкою документів. Споживач може бути впевненим у якості продукції, яка пройшла контроль і отримала сертифікат. Дитяча косметика перевіряється і зовсім вже скрупульозно і рясніє наявністю всіляких сертифікатів – це я вже знаю, як мама.

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7. Різниця менталітетів

Ведення бізнесу дуже вітається в Штатах. Є багато пільгових програм і сервісів, які стосуються обладнання та обслуговування. Навіть саме поняття "бізнесмен" – це привід для гордості в США. У Штатах кожен прагне заробити самостійно, часто залучаючи 2-3 друзів. І це вже у них вважається бізнесом. Дуже багато таких прикладів в сегменті сервісних послуг.

У США діти вчаться заробляти ще зі школи. Два хлопчики (один з яких дитина моїх знайомих), будучи школярами, заробили гроші на автомобіль Maserati. Цих хлопців часто запрошують на виступи в школах, де вони діляться досвідом. Про них відгукуються захоплено, такий підхід до життя дуже заохочується американськими батьками.

Для порівняння – в нашій країні дуже спірна думка з боку батьків до бажання дітей продавати що-небудь або намагатися заробити. Наприклад, син моєї знайомої надрукував "календарики" і запропонував в школі купити їх. Мама дитини була терміново викликана в школу "на килим". Це назвали "спекуляцією" і відволіканням від навчального процесу. Було багато моралізаторства і засудження. Але мама вчинила грамотно. Вона сказала синові, що школа – це територія того "засуджуючого" вчителя, і він не може порушувати правила. Але поза школою – він вільний робити, як вважає за потрібне. Я вважаю, що мама вчинила мудро. Але більшість батьків засудили б дитину, чи не так? Я веду до того, що наше суспільство ще не готове до бізнесу ментально і нам треба ще над цим працювати.



Американська школярка Мікаела Ульмер почала з продажу лимонаду і заробила мільйон

Ще трохи про логістику

На закінчення хочу ще відзначити, як здорово у американців працює логістика. Служба доставки оперує найкоротшими строками: гроші списуються з карти і товар доставляється завжди під двері (застрахований, крадіжка суворо карається законом). Це дуже зручно для виробника: немає потреби розбиратися з готівкою клієнта і витрачати ресурси на комунікацію з кур'єрською службою. Повернення аналогічно забирають біля дверей. У нашій країні взаємодія споживач-постачальник поки ще так не спрощена, але я думаю, що це питання часу.

І про американську привітність

І в двох словах розвію стереотипне сприйняття американських посмішок як фальшивих і чергових. Насправді вони дуже привітні, усміхнені, але тим не менш дотримуються особистісного кордону. Американці щиро раді скороминущим розмовам і випадковим зустрічам, але не більше того – в особистий простір запрошують далеко не кожного. Я вважаю, що це більш адекватний підхід до життя, ніж зберігати похмурий вираз обличчя і не вітатися з сусідами. Чуйність у американців в крові, як і прагматизм, концентрація на своїх завданнях. І цьому варто у них повчитися. Але готовність американських бізнесменів ділитися знаннями на порядок поступається чуйності українських. У нашій країні частіше і охочіше, ніж в США, готові надати допомогу в бізнес-питаннях.