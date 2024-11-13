Бізнесмени та військові: якою буде нова команда Трампа

Дональд Трамп створив нову посаду для Ілона Маска. Бізнесмен очолить "Департамент ефективності уряду". Крім того, гучною стала новина про нового можливого очільника Пентагона.

Якою буде адміністрація Дональда Трампа та можливі призначення розібрав політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу.

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Міністр оборони

З потенційним міністром оборони дуже багато питань. Треба зазначити, що Піт Гегсет ведучий на Fox News й до громадсько-політичної діяльності не мав великого відношення.

Проте людина з безпосереднім військовим досвідом. Людина, яка знає, що таке війна. Людина контроверсійних поглядів,

– зазначив політолог.

"Я думаю, що ці контроверсійні погляди більше будуть стосуватися реформ всередині американської армії, ніж його, наприклад, взаємодії з Україною. Адже це рішення буде приймати Трамп і трошки інші люди, а міністр оборони буде їх виконувати", – зазначив Рейтерович.

Він припустив, що Трамп ще може змінити своє рішення щодо Гегсета й він не дуже довго пропрацює. Адже військова сфера достатньо консервативна й не дуже хоче бачити будь-які зміни.

Якщо прийде нова людина, яка до цього не була в цій системі на керівній посаді, а також немає досвіду політичної чи громадської діяльності, – це буде не дуже добре. Можливо, не буде сприйматися навіть частиною американських генералів. Вони люди достатньо впливові і їх дуже складно буде кудись посунути.

Посада для Маска

Ілон Маск буде очолювати департамент разом з Вівеком Рамасвамі. За словами політолога, це дуже специфічний чоловік – певною мірою політичний фрік. Усе через його поведінку під час виборчої кампанії.

Мені щось закралися такі думки, що цей департамент і Маск на його чолі – пропрацює недовго. Знаєте чому? Тому що йому, якщо дадуть повноваження займатися "різаниною", тобто скорочувати, оптимізувати... Знаючи американську систему, це зіткнеться з колосальною кількістю позовів,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Він додав, що уряд ці всі позови не виграє. Адже коли ви починаєте масово звільняти людей, чиновників, то ви ж повинні якось пояснювати, чому це відбувається. Зрозуміло, що можна це робити через призму реорганізації, а не якихось банальних звільнень. Проте значна частина з них може піти до суду. Для Маска ця історія може закінчитися дуже погано

Тут ще є дуже багато питань, як взагалі вся система, яка є, відреагує на такі призначення і спроби Трампа цю систему поміняти.

Є ще один момент. Ідея Трампа та його оточення в тому, що треба поприбирати, а не позвільняти значну частину чиновників. А замість них поставити політично відданих персон. Тобто вони хочуть порушити головний принцип публічної служби, що там повинні працювати кар'єрні службовці. Люди, які не політично вірні, а компетентні. Відповідно Трамп може зіткнутися з дуже серйозним опером, судовими позовами.

Новий радник Трампа

"З поки всіх оголошених можливих призначень, я б найбільшу увагу все ж таки звернув на підтверджене сьогодні призначення радника з питань національної безпеки", – наголосив Рейтерович.

От якраз по Майку Волцу – найменше питань. Адже з одного боку – людина з колосальним безпосереднім військовим досвідом, а з іншого боку конгресмен. Тобто людина, яка має досвід політичної громадської діяльності.