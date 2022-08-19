Бізнес зможе виїжджати за кордон у вересні: хто та на який термін

Представники українського бізнесу зможуть виїжджати за кордон. Відповідне рішення набуде чинності 1 вересня.

Новину в ефірі телемарафону повідомила Юлія Свириденко – перша віцепрем'єрка – міністерка економіки, інформує 24 канал. Вона розповіла, що відповідне рішення ухвалили 19 серпня.

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З 1 вересня бізнес, який сплачує офіційно зарплату, який не має заборгованостей по податках та зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата – не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності (але не більше 10 людей) матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця,

– заявила Свириденко.

Процес відбуватиметься на порталі Дія. Термін, на який можна буде виїхати, – 7 днів.

Свириденко заважила, що це – важливий крок. Він – необхідний для бізнесу, аби була змога:

брати участь у міжнародних заходах;

підписувати ділові контракти;

розвивати бізнес.

Чи зможуть жінки на військовому обліку перетинати кордон

Вже з 1 жовтня в Україні стартує нова процедура взяття українок на військовий облік. Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – повідомила, що жодних обмежень для виїзду за кордон для жінок не буде.

Є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Чомусь розганяють інформацію, що це стосується або стосуватиметься жінок. Наразі таких обмежень немає і не стоїть питання, щоб їх створювати,

– наголосила Маляр.

На облік ставатимуть жінки, які:

придатні для проходження військової служби за станом здоров'я;

не досягли 60 років;

здобули потрібну спеціальність чи мають відповідну професію. З повним списком можна ознайомитися тут.

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