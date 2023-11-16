Збитки ворогу на 900 мільйонів: розвідка "відкрила" Black Box
Джерело:Повернись живим
Українські військові показали, що було у Black box. За перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів
Боєць одного зі спецпідрозділів ГУР з позивним "Колібрі" відкрив Black Box. Виявилося, що там баражуючий боєприпас "Бобер" з дальністю до 800 кілометрів.
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Не єдина складова
Боєприпас "Бобер" – не єдина складова "коробки", хоча вже про нього можна розповісти багато.
До прикладу, він успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України. Також він "залітав" на військові об'єкти на ворожій території.
- Black Box поцілив у важливе підприємство ворожого Військово-промислового комплексу – завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, які запускають із літаків тактичної авіації.
- "Бобер" також влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".
Про вміст "коробки" розповіли через рік після старту спільного проєкту фонду "Повернись живим" та Ігоря Лаченкова. Тоді, не розкриваючи жодних подробиць про ініціативу, вдалося зібрати для спецпризначенців 230 мільйонів гривень.
Розпаковка Black Box: дивіться відео
У ГУР розповіли про результати роботи загадкової "Black Box"
- Лиш впродовж останнього місяця загадкова "Black Box", на яку збирали волонтери, завдала окупантам збитків на сотні мільйонів доларів. Проєкт працює як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів про роботу "Black Box". Він зазначив, що це лише частина інформації, яку наразі можна оприлюднити.
- Повідомляється, що впродовж квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили ворога та на інших цілях.
- З початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень. У ГУР розповіли, що це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.