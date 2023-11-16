Збитки ворогу на 900 мільйонів: розвідка "відкрила" Black Box

Українські військові показали, що було у Black box. За перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів

Боєць одного зі спецпідрозділів ГУР з позивним "Колібрі" відкрив Black Box. Виявилося, що там баражуючий боєприпас "Бобер" з дальністю до 800 кілометрів.

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Не єдина складова

Боєприпас "Бобер" – не єдина складова "коробки", хоча вже про нього можна розповісти багато.

До прикладу, він успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України. Також він "залітав" на військові об'єкти на ворожій території.

Black Box поцілив у важливе підприємство ворожого Військово-промислового комплексу – завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, які запускають із літаків тактичної авіації.

"Бобер" також влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".

Про вміст "коробки" розповіли через рік після старту спільного проєкту фонду "Повернись живим" та Ігоря Лаченкова. Тоді, не розкриваючи жодних подробиць про ініціативу, вдалося зібрати для спецпризначенців 230 мільйонів гривень.

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