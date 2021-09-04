Благав, щоб не били, – наречена вбитого в Польщі українця розповіла подробиці його смерті

Родичі вбитого у Польщі українського заробітчанина Дмитра Никифоренка кілька днів розшукували хлопця. Розпізнати його дозволили лише через тиждень після того.

Дмитро не пив і займався спортом

Никифоренко працював у Польщі на будівництві близько 2 років. Родом він з Немирова Вінницької області. Про це розповіла його наречена Сузанна Водовилова.

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Пара планувала отримати карту поляка та далі жити за кордоном. Однак не судилося.

Діма не був ні алкоголіком, ні наркоманом, як тепер кажуть в польській поліції. Він все життя займався спортом, взагалі не пив. Але в той вечір погодився посидіти з хлопцями в кінці зміни. Він тільки почав працювати в цьому місці і не хотів бути "білою вороною",

– пояснила дівчина.

Хлопці влаштували барбекю та трохи випили. Однак Сузанна і Діма постійно були на зв'язку. Він, за словами дівчини, абсолютно не був агресивний і збирався додому – спати. Востаннє закоханні говорили, коли хлопець був на зупинці. Однак зв'язок перервався і Сузанна більше не могла додзвонитися до коханого.

Далі, за версією польських правоохоронців, українець нібито буянив в автобусі, через що його висадили на зупинці. Однак Сузанна каже, що Діма – найдобріша та найспокійніша людина, якого вона знала. Жодного разу дівчина не бачила свого нареченого агресивним.



Українець, якого вбили у Польщі, планував весілля / Фото Сузанни Водоливої

Хлопець вкусив поліцейського, щоб той його відпустив

Про смерть Дмитра рідні дізналися лише на третю добу пошуків. Тільки через тиждень їм дозволили упізнати тіло.

Спочатку нам сказали, що у нього зупинилося серце. Потім – що його довелося зв'язати, бо він був агресивний. Але пізніше до мене додзвонився журналіст польського ЗМІ, який бачив запис з витверезника,

– розповіла Сузанна.

На відео було видно, що хлопця катували та били: "Вони тримали його, бризкали з газового балончика. Він благав, щоб його не били. Те, що він вкусив поліцейського, – це правда. Але вкусив коли? Вони всі сиділи на ньому і душили. Він укусив, щоб хоч якось вирватися. Він боровся до останнього, щоб його відпустили".

Дівчина зізналася, що після вбивства її коханого, у Польщі вона залишатися не буде.

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