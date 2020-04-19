Благодатний вогонь, пожежі в Україні й пустеля на Чернігівщині: фото дня 18 квітня

18 квітня 2020 року пройшло під знаком двох стихій – вогню і вітру. У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь, Україною прокотилися нова хвиля пожеж. А тим часом на Чернігівщині з'явилася пустеля. Про ці події – у фото дня від 24 телеканалу.

Вогонь зійшов



Благодатний вогонь-2020 / Скріншот з відео

У Єрусалимі в храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Через епідемію коронавірсу доступ до церемонії було обмежено. Тому ми демонструємо вам скріншот з церемонії. Увечері Благодатний вогонь уже прибув до України – дивіться відео.

Найважливіші новини: Благодатний вогонь в Україні

Україна вигорає



Згоріле село Личмани на Житомирщині / Фото ТСН

Зовсім інші почуття викликає вогонь, що поширюється нині територією Центральної України. Протягом дня тривали пожежі у Київській, Житомирській, Чернігівській та Полтавській областях. Зокрема, на Житомирщині згоріли щонайменше 4 тисячі гектарів лісу і понад 80 будинків місцевих мешканців. Який вигляд має село Личмани, яке вигоріло вщент, – на фото.

Пожежі в Україні: подробиці читайте тут

Природа наступає



Пустеля в Україні / Фото Андрія Дудко

Ця світлина – не з Африки чи Азії. Це – Чернігівщина сьогодні! Піщана буря "надула" отаке диво природи – справжню пустелю, яка розкинулася біля самого кордону з Росією. Може це якийсь знак чи перешкода для північних сусідів?

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Штрафи за підпал трави в Україні / Інфографіка 24 каналу