Військові Сергій Костюченко та Єгор Олійник стали співзасновниками благодійного фонду НЕЗЛАМНІ

Співзасновниками благодійного фонду НЕЗЛАМНІ стали військові Сергій Костюченко та Єгор Олійник, яких після важких поранень протезували у центрі на базі Першого медоб'єднання Львова.

У Києві уже презентували Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ, а новий корпус реабілітації центру відкриють у квітні 2023 року.

До теми У львівському реабілітаційному центрі "Незламні" встановили перший біонічний протез

Що відомо про засновників фонду

Благодійний фонд НЕЗЛАМНІ – це благодійна організація, головною метою якої є залучення коштів на благодійні та соціальні проєкти для забезпечення діяльності Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ, який створюють на базі Першого медобʼєднання Львова.

Сергій Костюченко та Єгор Олійник – військові, яких після важких поранень протезували у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ, стали співзасновниками Фонду, аби воїни та цивільні, які постраждали у війні, отримали найфаховішу медичну допомогу.

Благодійний фонд НЕЗЛАМНІ очолила громадська діячка та журналістка Ірина Заславець.

Засновниками фонду НЕЗЛАМНІ стали військові Сергій Костюченко та Єгор Олійник / Фото Львівська міськрада

У Фонді наголосили, 100% зібраних благодійних грошей, за вирахуванням комісій платіжних систем, спрямовуються безпосередньо на статутні завдання благодійної організації.

Головне про центр НЕЗЛАМНІ

Національний центр реабілітації НЕЗЛАМНІ на базі Першого медоб'єднання Львова – це унікальне місце, де кожен, хто постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим та отримати якісну реабілітацію.

З кожним таким українцем там працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах, він отримує її в одному центрі.

Аби українці якомога швидше могли відновитися після бойових травм, у центрі НЕЗЛАМНІ запустили програму протезування. Окрім звичайних протезів, спеціалісти Центру розпочали встановлювати пацієнтам біонічні.

Діяльність центру:

Станом на січень 2023 року у реабілітаційному центрі провели вже понад 10 тисяч операцій. Зокрема, мовиться про низку складних реконструктивних втручань.

Вже до 1 квітня планують збудувати новий реабілітаційний корпус площею 4 000 квадратних метрів. Тоді зможуть надавати допомогу щонайменше 10 тисячам українців на рік.

У Києві презентували реабілітаційну екосистему "Незламні": дивіться відео