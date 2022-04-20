Блакитна фішка: чому російський банкір Тінкофф раптово став за мир

Тут банкір Тінкофф раптом виступив проти війни. Тіпа, дайте Путіну якось гідно вийти з війни, і взагалі вона нікому не потрібна. Що відбувається?

Пропало все

Все набагато простіше. Головний актив Тінкоффа – це його Tinkoff Bank, такий собі російський Монобанк навіть з європейськими амбіціями.

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Акції холдингу TCS Group Holding PLC торгувались на Лондонській біржі та були однією з блакитних фішок росіян.

Від'ємний ріст акцій російського банку / Скриншот

З початку війни акції перестали торгуватись закордоном, а на відкритті російської біржі "Тінкофф" прогнозовано повалився далі.

Вам ще репарації Україні платити

Минулого року акція пафосно йшла вгору до ледь не 7852 рублів – я ще тоді подумав, що це дивне зростання. Можливо, таку ціну розігнали, щоб позбутись пакету акцій за завищеною ціною.

Далі з жовтня почала падати. Зараз мова йде про 2540 рублів. Але рублі минулого року – це дещо інші рублі, ніж цього року. Без торгів на іноземних біржах взагалі важко сказати, скільки це в нормальних валютах.

Яке майбутнє у російського ритейл-кредитування? Як працюватиме банк без Visa / Mastecard? Дуже хочеться вийти з-під санкцій? Ніт. Вам ще репарації Україні платити.