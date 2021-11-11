Блаженніший Святослав зустрівся із Папою Римським у Ватикані

Голова УГКЦ Святослав Шевчук зустрівся з Папою Римським Франциском. Блаженніший Святослав у Римі відкрив міжнародну наукову конференцію.

Аудієнція Блаженнішого Святослава з понтифіком відбулась у Ватикані 11 листопада.

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Глава УГКЦ відкривав у Римі міжнародну конференцію

Голова Української греко-католицької церкви відкрив у Римі міжнародну наукову конференцію до 300-ліття Замойського провінційного собору. Цей захід під патронатом Шевчука відбувався 9 – 10 листопада.

Учасники конференції взяли участь у літургії у базиліці Святої Софії у Римі. Там помолились за учасників Замойського синоду. На захід приїхали дослідники з України, Австрії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, США та Угорщини.

Що відомо про Замойський синод Локальний собор Київської греко-католицької митрополії, що відбувся в Замості у 1720 році. На ньому були присутні представники Львівського Ставропігійського братства. Це другий загально-церковний собор в історії греко-католицької церкви.

Дивіться фото з Блаженнішим Святославом Шевчуком у Римі / Фото УГКЦ:

ЗМІ повідомляли про можливий візит Папи в Україну у 2022

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали, що понтифік може відвідати Україну у 2022 році. Про це розповів митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький польським журналістам.

Ще в червні 2021 року під час телефонної розмови Папу Римського запросив в Україну президент Володимир Зеленський. Голова держави наголосив, що на Франциска передусім чекає український народ.