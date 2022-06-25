Блеф, адресований Путіну, – Яковенко про погрози депутата Держдуми "бомбити" Лондон

Один з депутатів російської Держдуми заявив, що у випадку третьої світової, яка почнеться через блокаду Калінінграда, першим битимуть по Лондону. Така заява є черговою істерією.

Про це для 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Андрій Гурулєв, який зробив цю заяву, пов'язаний із криміналом.

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"Проти нього була кримінальна справа за работоргівлю. Через те, що він надавав військових для свого керівництва, для того, щоб ті були в домашньому рабстві. Зараз Гурулєв популярний спікер на телебаченні й постійно виступає приблизно з такими заявами, що Росія може знищити Лондон, Литву й всіх спалити", – розповів Яковенко.

Путін божевільний, але не самогубець

Російський журналіст зазначив, що Андрій Гурулєв робив заяви й про західні кордони України й переконував – вийти на них росіяни зможуть за кілька днів. З одного боку, це його піар, бо зараз є конкуренція таких висловлювань. Навіть сам пропагандист Володимир Соловйов любить говорити такі погрози.

Є конкуренція, хто висловиться страшніше не лише проти України, а й Заходу. Це змагання в люті. Це дозволяє втриматись у федеральному ефірі. І це конкуренція за те, щоб стати улюбленим учнем. Щоб Володимир Путін оцінив, наскільки вірними є ці собаки, які гавкають на ворога,

– пояснив Яковенко.

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В реальності, як вважає журналіст, що стосується ситуації навколо Калінінграду, то причини, щоб робити самогубні вчинки, немає, оскільки блокади не існує. Є обмеження в окремих категоріях товарів. Все інше можна спокійно перевозити залізницею, а абсолютно все можна возити морем і повітрям.

"Путін божевільний, але не самогубець. Якщо війна проти України рикошетом б'є по Росії, але особисто Путіну нічого не загрожує, але війна з НАТО це змінить. Думаю, що ці заяви – це все ж таки блеф, бо це загроза іншого рівня", – сказав Яковенко.

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