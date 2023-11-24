Як уникнути повних блекаутів в Україні у майбутньому: депутат назвав рішення

Над Україною нависла загроза нового блекауту, адже Росія може спробувати повторити торішній сценарій та влаштувати обстріли енергетичних об'єктів. Однак в майбутньому блекаути в нашій країні можна взагалі зробити неможливими.

Народний депутат партії "Слуга народу" Анатолій Костюх розповів, що малі модульні електростанції допоможуть в майбутньому уникнути блекаутів. За його словами, "Енергоатом" вже працює над створенням таких "есемерів".

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Що це таке

Депутат пояснив, що фактично малий модульний реактор – це міні атомна електростанція. Він наголосив, що у енергетиці відбувся своєрідний прорив та те, що ми колись ми бачили це у фільмах, втілюється у життя. Розмір такої АЕС – два футбольних поля.

Костюх зазначив, що невеличке електричне підприємство може постачати електроенергію для населеного пункту та критично важливих об'єктів. За його словами, на сьогодні це – дорога енергетика, про яку говорять по всьому світу та Україна "не пасе задніх".

Наш "Енергоатом" вже підписав декілька меморандумів про співпрацю з американцями, з британцями про те, що в майбутньому вони намагатимуться створити свій проєкт малого модульного реактора та запровадити його,

– розповів депутат.

Що це дасть Україні

Костюх зауважив, що якщо в нас буде 20-30 таких реакторів по всій країні, то таких блекаутів, як були минулого року, в нас не буде. Він наголосив, що вони стануть неможливими, адже в кожному великому місті буде свій невеличкий реактор, який так чи інакше живитиме критичну інфраструктуру.

Народний депутат також зауважив, що не буде здивований побачить у Львові, Києві, Одесі, Тернополі, Вінниці чи інших великих містах через 5 років майданчики, на яких будуть монтувати такі реактори.

Водночас Костюх також розповів, що малі реактори безпечні, їм не потрібна вода. Крім цього, вони дуже швидко реагують на ситуацію та дуже легко збираються і переміщуються на інше місце.

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