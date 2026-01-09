У Дніпрі після блекауту запускають електротранспорт та метро
- Дніпро пережило повний блекаут, який стався увечері 7 січня.
- Електротранспорт та метро в Дніпрі буде запущено 9 січня о 15:00.
Кілька днів тому Дніпро пережило повний блекаут. Нарешті у місті вдалося запустити електротранспорт та метро.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Бориса Філатова.
Яка ситуація у Дніпрі?
Блекаут у Дніпрі стався увечері 7 січня. Майже дві доби тривала стабілізація ситуації.
Вранці 9 січня Борис Філатов повідомив, що електротранспорт та метро запустять о 15:00.
Нагадаємо, що у місті станом на вечір 8 січня ще були проблеми із водою та зв'язком. 40% мереж мобільних операторів працювали від акумуляторів та генераторів.
Влада міста напередодні заявляла про надзвичайну ситуацію національного рівня. Поступово тривало відновлення після атаки.
Яка ситуація в енергетиці?
9 січня в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а для промисловості – графіки обмеження потужності.
Ситуація в енергосистемі через масовані атаки залишається складною. Але енергетикам вдалося вивільнити й додати в мережу 911 мегаватів електричної потужності, що стабілізувало графіки відключень.
Водночас після цього, у ніч на 9 січня, Росія знову била по енергетиці та цивільній інфраструктурі.