У Донецьку стався блекаут після прильоту

У Донецьку стався прильот по енергетиці. Внаслідок ураження у місті зникло світло.

Ймовірно, уражений трансформатор. Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про результати удару?

Ввечері 1 листопада був атакований тимчасово окупований Донецьк. Ймовірно, було влучання по трансформатору на підстанції 220 Кіловольт.

Станом на 20:25 пожежу не загасили. Після ураження у місті стався блекаут.

Наслідки удару по Донецьку / Exilenova+

Блекаут у Донецьку: дивіться відео

Нагадаємо, що в ніч на 31 жовтня дрони дістались до окупованої частини Луганської області. Після атаки ударних БпЛА там спалахнули пожежі.