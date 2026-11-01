1 листопада, 21:21
У Донецьку стався блекаут після прильоту
У Донецьку стався прильот по енергетиці. Внаслідок ураження у місті зникло світло.
Ймовірно, уражений трансформатор. Про це пише телеграм-канал Exilenova+.
Що відомо про результати удару?
Ввечері 1 листопада був атакований тимчасово окупований Донецьк. Ймовірно, було влучання по трансформатору на підстанції 220 Кіловольт.
Станом на 20:25 пожежу не загасили. Після ураження у місті стався блекаут.
Наслідки удару по Донецьку / Exilenova+
Блекаут у Донецьку: дивіться відео
Нагадаємо, що в ніч на 31 жовтня дрони дістались до окупованої частини Луганської області. Після атаки ударних БпЛА там спалахнули пожежі.