Вимкнені навіть світлофори: у мережі показали відео з окутаного темрявою правого берега Києва
У Києві запровадили максимальний режим економії електроенергії. Правий берег української столиці повністю окутала темрява.
Вражаючі кадри нічного Києва оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає 24 канал.
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Зауважимо, що не працюють не лише ліхтарі та вивіски магазинів, але й світлофори, які є критично важливими для пересування у темний час доби. Освітлення дають лише фари автомобілів, які їдуть дорогою.
Темрява на правому березі Києва: дивіться відео
Чому у Києві вимкнули світло
Через швидке збільшення рівня споживання у центральних областях України і Києві "Укренерго" вводить обмеження споживання у цій частині країни. На тлі цього житлів окремих областей терміново просять зменшити споживання електроенергії. Мовиться про жителів:
- Чернігівської,
- Черкаської,
- Житомирської,
- Київської області та Києва.
Зауважимо, що ще 10 жовтня російські війська почали масовані удари по Україні. Відтоді вони зруйнували вже близько 40% електростанцій України. Відтак, аварійні відключення світла є вимушеним кроком. Відключати світло можуть по всій території Україні, але почергово і не більше ніж на 4 години.
Раніше у Київській області вже почалися відключення електроенергії. В "Укренерго" пояснили, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, у випадку, якщо стабілізаційне відключення триватиме упродовж дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.Цікаво! Одразу після масованих атак ворога по Україні 10 жовтня кияни та жителі області спожили на 26,5% менше електроенергії, ніж зазвичай в осінній період.
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