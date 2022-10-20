Вимкнені навіть світлофори: у мережі показали відео з окутаного темрявою правого берега Києва

У Києві запровадили максимальний режим економії електроенергії. Правий берег української столиці повністю окутала темрява.

Вражаючі кадри нічного Києва оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає 24 канал.

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Зауважимо, що не працюють не лише ліхтарі та вивіски магазинів, але й світлофори, які є критично важливими для пересування у темний час доби. Освітлення дають лише фари автомобілів, які їдуть дорогою.

Темрява на правому березі Києва: дивіться відео

Чому у Києві вимкнули світло

Через швидке збільшення рівня споживання у центральних областях України і Києві "Укренерго" вводить обмеження споживання у цій частині країни. На тлі цього житлів окремих областей терміново просять зменшити споживання електроенергії. Мовиться про жителів:

Чернігівської,

Черкаської,

Житомирської,

Київської області та Києва.

​Зауважимо, що ще 10 жовтня російські війська почали масовані удари по Україні. Відтоді вони зруйнували вже близько 40% електростанцій України. Відтак, аварійні відключення світла є вимушеним кроком. Відключати світло можуть по всій території Україні, але почергово і не більше ніж на 4 години.

Раніше у Київській області вже почалися відключення електроенергії. В "Укренерго" пояснили, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, у випадку, якщо стабілізаційне відключення триватиме упродовж дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

Одразу після масованих атак ворога по Україні 10 жовтня кияни та жителі області спожили на 26,5% менше електроенергії, ніж зазвичай в осінній період.



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