"Спить натомлене місто": центр Києва поринув у темряву – захопливі фото

Через ракетні обстріли Росії енергетичної інфраструктури України у містах максимально економлять використання освітлення. Так, у мережі появились фото чергового блекауту у столиці.

Вражаючі кадри нічного Києва появилися у мережі 24 жовтня, передає 24 канал.

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Київ потонув у темряві

На фотографіях з мережі видно, що єдиним джерелом світла залишилися лише фари автомобілів та світлофори. Ані вивіски магазинів, ані вуличні ліхтарі не працюють. Однак навіть поглинений темрявою, Київ залишається невимовно красивим.

Чому у Києві блекаут

Через обстріли росіян у низці областей України почалися стабілізаційні відключення світла. Зазначимо, що для їх мінімізації та уникнення в Укренерго не раз закликали до відповідального користування електроенергією.

Зокрема 23 жовтня повідомлялося, що кияни різко збільшили споживання електроенергії, тож нагадаємо, що для зменшення навантаження на енергосистему варто, зокрема, не користуватися енергоємними приладами.



Користування енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

У ДТЕК "Київські електромережі" натомість надали спрощений графік відключень, який за адресою можна переглянути на сайті Yasno. Також отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у Києві можна через чат-бот у телеграмі YASNO.

Де ще немає світла 24 жовтня

Окрім Києва світло 24 жовтня вимкнули у Вінниці. Так, "Вінницькі міські електромережі" повідомили про планові роботи, через які на частині вулиць може зникнути світло.

У Хмельницькому ж енергомережа не витримує навантажень, а тому в мікрорайонах міста можливі аварійні відключення. Про це повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

Віялові відключення застосували також на Рівненщині. Як повідомив голова Рівненської ОВА, світла не буде до ночі.

Про аварійні відключення повідомив й голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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