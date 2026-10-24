Росія опинилась під ударом БпЛА: у Криму та Ростові блекаут, у Тольятті атакований хімзавод

У ніч проти 24 жовтня була уражена підстанція у Краснодарському краї Росії. Внаслідок атаки у Криму зникло світло.

Також проблеми з електроенергією зафіксували в Ростові. Про це повідомили у Exilenova+.

Що відомо про наслідки атаки?

NASA FIRMS підтвердила ураження ПС 500/220 кВ "Тамань" (45.18691, 37.20751) у Краснодарському краї. Підстанція забезпечує передачу електроенергії з півдня країни-агресорки до тимчасово окупованого Криму.

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Внаслідок цього півострів та Ростов опинились у тотальному блекауті. NetBlocks також фіксує в Криму майже нульовий інтернет-трафік.

Блекаут у Ростові та Криму / Фото Exilenova+

У Ростові місцеві жителі повідомили про вибух, після якого у місті виникли проблеми з електрикою.

Блекаут у Ростові: дивіться відео

Окрім того під удар потрапило Тольятті у Самарській області.

Ураження в Тольятті / Фото Exilenova+

Місцеві повідомляють, що був атакований хімзавод "Тольяттікаучук". Вони пишуть про сильну пожежу на заводі та продовжують фіксувати безпілотники.

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Пожежа на хімзаводі "Тольяттікаучук": дивіться відео

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 жовтня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по заводу "Протон" в Орлі. Підприємство виробляє оптоелектронне обладнання та електронні компоненти, які використовують у російському ВПК. Зокрема, продукція заводу пов'язана з виробництвом балістичних ракет "Іскандер-М", авіаційних ракет С-71 "Ковер" і зенітних комплексів "Панцир-С1".