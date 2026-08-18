Метро також без світла: у кількох районах Москви зникли електрика та інтернет

У кількох районах Москви ввечері 18 серпня почалися перебої з електропостачанням. На тлі блекауту також виникли проблеми з роботою метро, світлофорами та інтернетом.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про блекаут на Росії?

Про перебої повідомляють жителі Гагарінського, Даниловського районів, Хамовників та Замоскворіччя, а світло також зникало на станції метро "Октябрська". Через відключення електроенергії виникли проблеми у торгових центрах. Зокрема, відвідувачів ТЦ "Гагаринский" евакуювали.

Людей евакуйовують із ТЦ: дивіться відео

Перебої з електрикою позначилися і на роботі московського метрополітену. На Калузько-Ризькій, або "помаранчевій", лінії потяги певний час курсували зі збільшеними інтервалами.

За словами очевидців, через збій на виході зі станції "Ризька" утворилася велика черга людей. Водночас приблизно о 20:34 рух на лінії вдалося відновити та повернути до графіка. Російські ЗМІ також повідомляли про перебої зі світлом на інших станціях метро, через що могли не працювати ескалатори.

Черги у метро: дивіться відео

На тлі московського блекауту користувачі з різних регіонів Росії почали масово повідомляти про проблеми з доступом до інтернету. Профільні сервіси фіксують різке зростання кількості скарг у Москві та інших містах країни.

Користувачі повідомляють, що не можуть зайти на низку популярних сайтів і сервісів. Збої, зокрема, фіксують у роботі "Ростелекома" та lovit.

Раніше повідомлялося також про проблеми з доступом до Telegram, Discord, Steam та інших платформ.

Сервіси, у яких зафіксовані збої / Фото росЗМІ

Близько 21 години у Комплексі міського господарства Москви повідомили, що частковий блекаут стався через нібито "технологічне перемикання джерел енергопостачання". Там зазначили, що наразі електропостачання споживачів здійснюється у штатному режимі.

Водночас росЗМІ повідомляють, що перебої в роботі Рунету можуть бути пов'язані з аварією у Гагарінському районі, де розташована Московська міжміська телефонна станція №9. Міська влада водночас заявила, що поширювана в соцмережах інформація про наслідки інциденту нібито не відповідає дійсності.

Нагадаємо, після масованої атаки безпілотників у Підмосков’ї 18 серпня почалися масштабні відключення електроенергії. За даними російського "Мособленерго", через пошкодження обладнання аварійний режим роботи запровадили в Лікіно-Дульово та Орєхово-Зуєвському міському окрузі.

Без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів, а також 46 соціально важливих об’єктів. Знеструмленими виявилися 109 трансформаторних підстанцій, а причиною пошкоджень називають проблеми з електромережевим обладнанням.

Це перше масштабне відключення електроенергії в Московській області після початку 2026 року, пов’язане з атакою БпЛА. Попередній великий блекаут після удару дронів стався наприкінці грудня 2025 року, коли без електрики залишилися близько 120 тисяч людей.

Водночас цієї ночі Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з вечора до 5:00 у напрямку області нібито летіли 620 БпЛА, з яких 180, за його словами, були збиті над регіоном. Російські ЗМІ назвали цей наліт найбільшим на Москву за останні два роки.