1 грудня, 21:51
У Підмосков'ї раптовий блекаут: росіян заспокоюють, що "проводяться аварійні роботи"

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Увечері 1 грудня у Раменському, Московська область, десятки будинків залишилися без електрики через, імовірно, аварійні роботи.
  • Електропостачання було повністю відновлено до 22:00 того ж дня, як повідомило АТ "Мособленерго".

Увечері 1 грудня у населеному пункті Московської області десятки житлових будинків залишилися без світла. Місцева влада одразу пообіцяла, що воно скоро повернеться.

Про це пише 24 Канал із посиланням на низку місцевих телеграм-каналів, зокрема NEXTA Live.

Що відомо про блекаут у Підмосков'ї?

У понеділок, 1 грудня, у Раменському в Московській області десятки будинків залишилися без електрики. За словами місцевих, світло зникло близько 19:00 часом.

Росіяни бідкаються через вимкнення світла: дивіться відео свідків

 

Адміністрація Раменського пояснила, що в місті здійснюють аварійні роботи. Повністю відновити електропостачання пообіцяли до 22:00.

Блекаут у Підмосков'ї: дивіться відео очевидців

 

Згодом в АТ "Мособленерго" заявили, що електропостачання повністю відновлено. Світла не було на вулицях: Красноармійська, Гур'єва, Донінське шосе, Свободи.

Що кажуть про відключення світла у Росії?

  • Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що південний енергетичний округ Росії може зазнати масштабних блекаутів через удари ЗСУ, що вибивають структуру постачання електрики між часовими поясами.

  • За його підрахунками, ЗСУ вже наблизили блекаут у південній частині Росії на 60%.

  • До слова, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що подальші українські атаки можуть спричинити блекаут у Москві до Нового року. 

  • Довкола Москви є так зване енергетичне кільце, через яке живиться місто. Там є вісім технологічних коридорів, пояснив він, і в один з цих коридорів – у так званий східний – відбулось влучання.