У Підмосков'ї раптовий блекаут: росіян заспокоюють, що "проводяться аварійні роботи"

Увечері 1 грудня у населеному пункті Московської області десятки житлових будинків залишилися без світла. Місцева влада одразу пообіцяла, що воно скоро повернеться.

Про це пише 24 Канал із посиланням на низку місцевих телеграм-каналів, зокрема NEXTA Live.

Що відомо про блекаут у Підмосков'ї?

У понеділок, 1 грудня, у Раменському в Московській області десятки будинків залишилися без електрики. За словами місцевих, світло зникло близько 19:00 часом.

Росіяни бідкаються через вимкнення світла: дивіться відео свідків

Адміністрація Раменського пояснила, що в місті здійснюють аварійні роботи. Повністю відновити електропостачання пообіцяли до 22:00.

Блекаут у Підмосков'ї: дивіться відео очевидців

Згодом в АТ "Мособленерго" заявили, що електропостачання повністю відновлено. Світла не було на вулицях: Красноармійська, Гур'єва, Донінське шосе, Свободи.

Що кажуть про відключення світла у Росії?