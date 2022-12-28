У нас подвійний – потрійний запас, – Садовий розповів, чи готовий Львів до повного блекауту

Російські окупанти продовжують намагатися залишити Україну без світла, води та опалення. Львів готовий на випадок повного блекауту у місті.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі національного телемарафону. За його словами, сила українського народу – в єдності.

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Як Львів готовий до можливого блекауту

За словами Садового, нині у Львові півдня є світло і півдня його немає. Але підприємства у місті працюють. Мер зазначив, що найголовніше – щоб працювала економіка нашої країни.

Але нічого, будемо з романтикою, при свічках. У нас вже 1 тисяча укриттів мають пічки, там запаслися дровами, школи також забезпечені всім необхідним. У нас подвійний – потрійний запас,

– повідомив Садовий.

Міський голова наголосив, що Київ – це серце України, а Львів – душа. Тому львів’яни виживатимуть за будь-яких умов.

"Наша місія – один за всіх і всі за одного. Сила в єдності", – додав Садовий.

Чи будуть в Україні на свята аварійні відключення світла

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Росія не збирається зупиняти ракетний терор і готується продовжити атаки на енергосистему України. За його словами, наразі усі перебувають у щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.

"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", – наголосив Шмигаль.