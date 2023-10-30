Ситуація краща, але проблеми є: наскільки телеком-індрустрія готова до можливих обстрілів

Українська телеком-індустрія наразі краще готова, аніж минулого осінньо-зимового сезону, до можливих російських обстрілів. Однак, певні проблеми ще є.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Посадовець зауважив, що зараз набагато краща ситуація.

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Більшість питань вже вирішені

Федоров розповів, що були питання щодо кількості генераторів, батарей для базових станцій, яких 35 тисяч. У 2022 РНБО ухвалила рішення. Втім, не все можна було виконати через логістику або бюрократичні питання всередині самих компаній.

За цей час ці питання вирішені, більшість з них. Зараз регулятор провів аудит, є у певних операторів проблеми в певних регіонах. Але батарей більше, генераторів більше, всі найбільш сенситивні локації зарезервовані, більше Старлінків додатково,

– підкреслив віцепрем'єр.

Додав, що оператори фіксованого зв'язку починають активно використовувати технологію Xpon. Вона дозволяє, щоб інтернет працював, навіть якщо немає світла у квартирі чи будинку.

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В Україні перевірили операторів мобільного зв'язку

Зауважимо, на початку жовтня НКЕК повідомила, що провела перевірки операторів мобільного зв'язку. Зокрема:

Київстар" у Київській, Львівській, Одеській областях;

"ВФ Україна" у Київській, Львівській, Одеській областях;

"Лайфсел" у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській областях.

Відповідно до рішення РНБО, оператори повинні забезпечити автономність і безперервність надання послуг абонентам упродовж 3 діб. Комісія заявила, що виявила порушення у всіх операторів мобільного зв'язку.