Блекаут в Україні: після ракетної атаки без світла були понад 2 мільйони осіб

Російські загарбники кожного дня атакують критичну інфраструктуру та знеструмлюють українські міста. В Офісі Президента зазначили, які масштаби руйнувань електромережі станом на вечір 22 жовтня.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону розповів, що понад 2 мільйони громадян України були без світла вранці через обстріли, однак уже ввечері їхня кількість зменшилась удвічі. Важливо, що росіяни атакували майже всі регіони нашої держави, зокрема західні області.

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Які області постраждали від обстрілів

Росіяни не заспокоюються та кожного дня обстрілюють українські енергомережі. Однак в Офісі Президента наголосили, що лише у Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій областях були "прильоти" – в інших регіонах бездоганно спрацювали системи протиповітряної оборони.

Дійсно великі руйнування. Я не хотів би акцентувати саме на конкретних об'єктах, в якій вони області, в якому вони стані і так далі. Хотілося б сказати єдине: на 11 годину ранку було відключено 2 мільйони 700 тисяч абонентів від електроенергії, і вже о 19 годині ця цифра зменшилась удвічі,

– сказав Тимошенко.

Наразі 1 мільйон 300 тисяч українських громадян не мають світла в оселях. Проте енергетики разом з обласними військовими адміністраціями працюють над тим, щоб якомога скоріше цю ситуацію виправити.

Спеціалісти працюють не покладаючи рук

Тимошенко зазначив, що цілодобово – навіть вночі – фахівці будуть відновлювати енергомережі, щоб люди були в теплі та мали струм в домівках.

Це наше найголовніше завдання (відновити електропостачання – 24 канал). Як тільки є "прильот" у будь-яку область, ми знаємо про це через 30 секунд. Через хвилину разом з ДСНС виїжджають електрики, щоб лагодити інфраструктуру,

– сказав Тимошенко.

Важливо заощаджувати електроенергію

Представник ОП підкреслив, що росіяни намагаються зробити блекаут в Україні, тому він закликав усіх мінімізувати використання електроенергії.

Що таке "блекаут" Це системна аварія в енергосистемі, що супроводжується масовим відключенням споживачів від електроенергії. З англійської це слово можна перекласти як "затемнення".

Джерело: Вікіпедія

Тимошенко наголосив, що це не просто слова, а те, чого потрібно дотримуватись. Складна ситуація з електроенергією у кожній області, до того ж наша енергоінфраструктура функціонує за системою "місто до міста", "область до області".

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Заощадження електроенергії самими українцями дозволить українській владі зумисне не відключати струм в оселях.



Як розумно користуватись енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Потрібно готуватись до всього

Нагадаємо, нещодавно 24 канал аналізував те, як українці готуються до зими та можливих відключень електроенергії. Ми проаналізували, як зріс попит на альтернативні джерела освітлення.

Виявилось, що українці у 13 разів почали частіше купляти певні товари в інтернет-магазинах, що допоможуть їм у разі відсутності електроенергії.

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