Наступний тиждень може бути дуже важким: які запаси просять зробити українців

З наближенням зими Росія все частіше завдає масованих ракетних ударів по Україні, які несуть не лише руйнування, а й призводять до блекаутів у державі. Прогнозують, що наступного такого удару країна-терористка може завдати уже наступного тижня.

Відтак чим критичнішими можуть бути пошкодження енергетичної інфраструктури, тим тривалішим може бути блекаут. Саме тому українців просять зробити запаси.

До теми Наступного тижня можуть бути нові обстріли та блекаути, – Арахамія

Влада та екстрені служби готуються

Наразі ж екстрені служби України та органи влади опрацьовують різні сценарії на випадок чергового масованого удару. Зокрема:

проводять багато тренувань,

відпрацьовують дії енергетиків і критичної інфраструктури.

Кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові,

– повідомив Давид Арахамія.

Українців закликають робити запаси

Разом з тим Давид Арахамія закликав готуватися до можливих тривалих вимкнень світла кожного українця. Наприклад, варто:

зробити запас води та їжі тривалого зберігання,

зарядити телефони і павербанки,

дізнатися, де найближчі "Пункти незламності".

Ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Ми обов‘язково вистоїмо, переможемо та змусимо росію за все заплатити,

– написав голова фракції "Слуга народу".

Можливість нових масованих ракетних обстрілів

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ також вважають, що, ймовірно, наступного тижня Росія завдасть чергового ракетного удару по Україні. Ба більше, така періодичність може зберігатися.

Також про ймовірність такої атаки розповіли в розвідці МО України. Там заявили, що, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Проте і в ГУР МО, і у Повітряних силах вважають, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені.

До теми – скільки ракет Росія випустила по Україні 23 листопада: дивіться відео