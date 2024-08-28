Навіть за найгіршого сценарію, блекаут в Україні може бути лише на декілька годин, – нардеп

Сергій Нагорняк розповів, що Росія може довести українську енергосистему до блекауту. Проте він завдасть тільки незручностей.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк розповів у коментарі "РБК-Україна", якого блекауту варто чекати українцям навіть за найгіршого сценарію, пише 24 Канал.

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До якого блекауту може довести Росія

Нардеп від "Слуг народу" Сергій Нагорняк розповів, що у випадку, якщо ворог продовжить свою мету й захоче занурити Україну в блекаут, то вони можуть великими силами досягати якихось короткострокових цілей.

Можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, він не буде довготривалий. Він може бути короткочасним, на декілька годин,

– заявив нардеп.

Він додав, що у випадку блекауту – енергетикам знадобиться певний час, щоб:

провести регламентні роботи,

запустити атомні електростанції.

Зокрема, мовиться про декілька годин.

Тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь тотальної небезпеки. Але якихось незручностей можуть зробити,

– пояснив політик.

Варто зауважити, що після масованої атаки ворога по українській енергосистемі 26 серпня в Україні знову запровадили відключення світла. Щоправда, 28 серпня електрику вже подекуди не вимикали, проте людей закликали споживати електроенергію ощадливо.