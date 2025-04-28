Україна запропонувала 3 країнам допомогу в подоланні енергетичної кризи, – МЗС
- Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи.
- Дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті.
Україна запропонувала допомогу Іспанії, Португалії та Франції у подоланні блекаутів. Українські дипломати вже на зв'язку з урядами цих країн.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС.
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Україна запропонувала допомогу Іспанії, Португалії та Франції
На доручення Президента України Володимира Зеленського, Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи.
Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі,
– повідомив голова МЗС.
Сибіга зазначив, що Україна має великий досвід.
"Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи", – підкреслив він.
Глава зовнішньополітичного відомства вказав, що наші дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті.
"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", – резюмував глава МЗС України.