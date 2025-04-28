Україна запропонувала 3 країнам допомогу в подоланні енергетичної кризи, – МЗС

Україна запропонувала допомогу Іспанії, Португалії та Франції у подоланні блекаутів. Українські дипломати вже на зв'язку з урядами цих країн.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС.

Дивіться також Ознак немає, – очільник Євроради про те, чи була кібератака в Іспанії та Португалії

Україна запропонувала допомогу Іспанії, Португалії та Франції

На доручення Президента України Володимира Зеленського, Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи.

Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі,

– повідомив голова МЗС.

Сибіга зазначив, що Україна має великий досвід.

"Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи", – підкреслив він.

Глава зовнішньополітичного відомства вказав, що наші дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті.

"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", – резюмував глава МЗС України.