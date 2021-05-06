Блінкен з Епіфанієм та Кулебою поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

До України прибув Державний секретар США Ентоні Блінкен. Він разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та митрополитои Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих.

Так, церемонія покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну відбулась біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Після цього Блінкен та Епіфаній відвідали собор.

До речі Взаємодія України та США є внеском у безпеку світу, – Кулеба про зустріч з Блінкеном

Перед тим Блінкен провів зустріч з Кулебою. Потім український дипломат заявив про зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі.



Політики поклали квіти / Фото Укрінформу



Блінкен, Епіфаній та Кулеба біля Стіни пам'яті / Фото Укрінформу

Візит Блінкена до Києва: що відомо

Блінкен прибув до Києва вночі проти 6 травня.

Держсекретар США надалі поспілкується з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Держсекретар США обговорить з українськими колегами російську агресію на Сході України, реформи, с півпрацю у сфері безпеки і оборони та економічне співробітництво.

До речі, Кулеба зауважив, що Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології.

До речі Просили призначити спецпредставника для України, – Арахамія про зустріч нардепів з Блінкеном